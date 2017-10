Klimaschutz in den USA

Umweltbehörde beendet Programm

EPA-Chef Scott Pruitt will am Dienstag eine Verordnung unterzeichnen, die den Klimaschutzplan abschafft. Er war ein zentrales Element von Obamas Umweltpolitik.

HAZARD/WASHINGTON ap/afp | Die US-Umweltschutzbehörde EPA will ein Programm zur Begrenzung klimaschädlicher Emissionen beenden. EPA-Chef Scott Pruitt sagte am Montag, er werde am Dienstag eine Verordnung unterzeichnen, um den Plan für saubere Energie aus der Zeit von Barack Obamas Präsidentschaft abzuschaffen.

Mit dem Programm sollte der Ausstoß von Treibhausgas-Emissionen von Kohlekraftwerken begrenzt werden. Es war ein zentrales Element der Umweltpolitik von Obamas Regierung.

Der „Clean Power Plan“ (Plan für saubere Energie) von Obama sah vor, den Kohlendioxidausstoß von Kraftwerken bis 2030 um 32 Prozent unter das Niveau des Jahres 2005 zu senken. Dazu sollten vermehrt erneuerbare Energien die fossilen Brennstoffe ersetzen.

Die EPA wird vermutlich erklären, dass das Programm Bundesgesetze übertreten habe, indem es Emissionsstandards gesetzt habe, die kaum erreichbar seien. Weder die EPA noch eine andere Bundesbehörde sollten einer Branche den Krieg erklären, sagte Pruitt. Er sprach auf einer Veranstaltung mit dem Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell.