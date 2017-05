Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Deutlicher Vorsprung für die CDU

Die SPD wird abgestraft und fährt das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein. Die CDU schafft einen Sensationssieg.

KIEL taz | Die SPD hat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein eine krachende Niederlage eingefahren. Die Sozialdemokraten hinter ihrem Noch-Ministerpräsidenten Torsten Albig verloren im Vergleich zur Landtagswahl 2012 drei Prozentpunkte und landeten bei knapp 27 Prozent. Die Christdemokraten schaffen einen Sensationssieg mit knapp 34 Prozent. Die Grünen (gut 12 Prozent) entscheiden das Rennen um den dritten Platz gegen die FDP (knapp 11 Prozent).

Die Linken verpassen den Einzug in den Landtag mit 3,5 Prozent. Die AfD muss mit gut 5 Prozent noch um den Einzug bangen. Die Piraten, die in der vergangenen Legislatur im Landtag vertreten waren sind in der parlamentarischen Bedeutungslosigkeit versunken. Der SSW hat zwar ebenfalls verloren, zieht aber wegen einer Sonderregelung auch mit gut 3 Prozent in den Kieler Landtag ein.

Für die Sozialdemokratie bedeutet das Ergebnis eine mittlere Katastrophe. Der Hype um den Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der zuletzt im Bund abflaute, hat sich im Norden ins Gegenteil verkehrt. Die Kieler SPD fuhr damit das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein. Albig kann also seine Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW, der Partei der dänischen Minderheit nicht weiter fortsetzen. Ob er diese Niederlage überlebt, ist ungewiss.

Künftig wäre eine große Koalition möglich, bei der SPD die Juniorpartnerin wäre – doch diese Option ist wegen der Bundestagswahl bei beiden Seiten unbeliebt. Außerdem sind Dreierbündnisse mögliche Varianten, etwa eine Ampel aus SPD, FDP, Grüne. Auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP ist möglich.

Albigs ehemaligen Partner hingegen stehen gut da. Die Grünen stemmten sich erfolgreich gegen den düsteren Bundestrend. Die Ökopartei profitierte von ihrem beliebten Spitzenkandidaten Robert Habeck. Jener hatte sich als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl beworben, dort aber knapp gegen Parteichef Cem Özdemir verlor. Bei der Regierungsbildung könnten die Grünen, die auf einen eigenständigen Wahlkampf gesetzt hatten, nun erneut eine Rolle spielen. Selbst ein schwarz-grünes Bündnis hatte nach den ersten Prognosen eine hauchdünne Mehrheit.

Auch Schwarz-Gelb liegt noch nicht außer Reichweite. Die Freidemokraten fuhren 10,7 Prozent ein (2012: 8,2), Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki, von dessen Popularität und Selbstdarstellungstalent der nördlichste Landesverband der Liberalen schon seit Jahrzehnten zehrt, hat seine FDP hochgezogen und kann sie möglicherweise auf die Regierungsbank führen. Das bedeutet Rückenwind für die Liberalen vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen am nächsten Sonntag und der Bundestagswahl im September.

Entscheidend für mögliche Koalitionen ist, ob es die AfD es in den Landtag schafft. Sie kann als zusätzlicher Player knappe Mehrheiten von zwei Partnern verhindern. In den ersten 18-Uhr-Prognosen lagen die Rechtspopulisten bei 5,5 Prozent – also knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Die AfD in Schleswig-Holstein schnitt damit im Vergleich zu vorherigen Landtagswahlen und zum Bundestrend schlecht ab. Dies hatte sich in Umfragen bereits angekündigt.

Eine Besonderheit in dem norddeutschen Bundesland ist der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der gut 3 Prozent erreichte (2012: 4,6). Die Regionalpartei der dänischen Minderheit sitzt damit in jedem Fall im Parlament, weil sie von der Fünf-Prozent-Hürde befreit ist. Die Piraten, die 2012 das triumphale Ergebnis von 8,2 Prozent verbuchten, fliegen mit nunmehr 1,5 Prozent sang- und klanglos aus dem Parlament.

Die Wahlbeteiligung stieg in Schleswig-Holstein deutlich an und lag laut ARD mit 66 Prozent deutlich höher als 2012 (60,2 Prozent). Die Regierungsbildung dürfte wegen der komplexen Gemengelage – vier Koalitionen sind rechnerisch möglich – einige Zeit in Anspruch nehmen. Besonders die SPD wird an dem Ergebnis zu knabbern haben. In Kiel wurde Kritik an Albigs Wahlkampf laut. Dieser sei zu zahm und zu pastoral gewesen, hieß es.