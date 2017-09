Nach Hurrikan über Puerto Rico

Bewohner entsetzt über Trump

Der Sturm „Maria“ hatte die Insel schwer getroffen. Hilfe kam erst spät, was für Kritik sorgte. Doch das lässt der US-Präsident nicht auf sich sitzen.

SAN JUAN/WASHINGTON rtr/dpa | Angesichts der schweren Zerstörung durch Hurrikan „Maria“ in Puerto Rico wächst die Kritik am Katastrophenmanagement von US-Präsident Donald Trump. Bewohner des US-Außengebietes in der Karibik äußerten sich entsetzt, dass die Regierung in Washington zu lange gebraucht habe, um nach dem Wirbelsturm für die Grundversorgung der rund 3,4 Millionen Menschen mit Trinkwasser und Lebensmitteln zu sorgen. Auch am Dienstag, knapp eine Woche nachdem „Maria“ über den Inselstaat hinweggefegt war, war die Stromversorgung noch nicht wiederhergestellt. Nur wenige Geschäfte sind geöffnet und werden per Generator mit Strom versorgt. Das Mobilfunk-Netz funktionierte ebenfalls nicht.

Der Anführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, forderte Trump auf, in den kommenden beiden Tagen ein umfasendes Hilfspaket für Puerto Rico vorzustellen. „Bei allem Respekt, Präsident Trump, die Hilfsbemühungen laufen nicht gut“, erklärte er. „Die Zeit für Tweets ist jetzt vorbei“.

Trump zeigte sich indes unbeeindruckt. Seine Regierung leiste „wirklich gute Arbeit“, sagte er am Dienstag vor Journalisten. Auf die Anmerkung, den Bundesstaaten Texas und Florida sei nach den Wirbelstürmen der vergangenen Wochen besser geholfen worden, sagte Trump: „Der Unterschied ist, dass es (Puerto Rico) eine Insel mitten im Ozean ist. Es ist ein großer Ozean. Ein sehr großer Ozean. Und wir machen wirklich gute Arbeit.“

Er werde Puerto Rico am 3. Oktober besuchen, kündigte er an. „Puerto Rico ist mir sehr wichtig und Puerto Rico – Es leben dort fantastische Menschen… Ich bin in New York aufgewachsen und kenne deshalb viele Menschen aus Puerto Rico… es sind großartige Menschen und wir müssen ihnen helfen.“

Dem früheren US-Präsidenten George W. Bush war wegen Versäumnissen seiner Regierung infolge von Hurrikan „Katrina“ im Jahr 2005 in New Orleans schweres Versagen vorgeworfen worden.

Derzeit hat „Maria“ bei seinem Zug an der US-Ostküste entlang wieder an Stärke gewonnen. Am Mittwoch wurden Windstärken von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Die Meteorologen stuften „Maria“ wieder als Hurrikan ein.