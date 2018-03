Geboren wurde der Sohn des Schauspielers Gerd E. Schäfer in Neukölln. Ab 1960 lebte die Familie in Ostberlin. Frank träumte früh vom Friseurberuf. Auf Wunsch seiner Eltern sollte er Kostümbildner werden, lernte Modegestaltung – und wurde doch Friseur, zuerst in der PGH Modische Linie in der Schönhauser Allee. Mit Freund Sven Marquardt tauchte er Anfang der 80er in Ostberlins Undergroundszene ein. 1988 nutzte er den Job als Visagist bei einer Heiner-Müller-Inszenierung, um sich nach Westberlin abzusetzen. Dort arbeitete er nach dem Mauerfall weiter als Friseur. Seit vielen Jahren betreibt er mit einer Kollegin in Prenzlauer Berg den Salon Frank und Amanda.

Schäfer entdeckte früh seine Homosexualität, schon als Teenager verkehrte er mit älteren Männern. Später wirkte er unter anderem in Filmen von Rosa von Praunheim mit. Er genoss sein exzessives Leben, erlebte aber auch üble Schikanen. Nach einer willkürlichen Verhaftung wurde er von einem Polizisten vergewaltigt. Heute lebt Schäfer in einer langjährigen Beziehung mit seinem Ehemann in Prenzlauer Berg.

Neu im Handel: Schäfers Autobiografie „Ich bin nicht auf der Welt, um glücklich zu sein“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf). Lesungen mit Koschreiberin Patricia Holland-Moritz am 6. April im Rauschgold und am 19. April in der Anton-Saefkow-Bibliothek. (gl)