Vor dem Christchurch-Anschlag

Identitärer erhielt wohl Spenden

Der Christchurch-Attentäter spendete offenbar an die Identitäre Bewegung. Geld ging wohl auch an Martin Sellner, deren österreichischen Anführer.

BERLIN taz | Brenton Tarrant, der Attentäter auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch, unterstützte offenbar mit Spenden die Identitäre Bewegung. Martin Sellner, der Anführer der rechtsextremen Gruppierung in Österreich, erklärte in einem Video, dass seine Wiener Wohnung am Montagabend von Polizisten durchsucht wurde – weil er eine Spende von Tarrant erhalten habe.

Erst am Sonntag sei ihm aufgefallen, dass er Anfang 2018 eine „unverhältnismäßig hohe Spende“ von einer Person mit dem Nachnamen Tarrant bekommen habe, behauptet Sellner. Er habe darauf mit seinem Anwalt besprechen wollen, wie damit umzugehen sei – dann aber sei ihm die Polizei mit ihrer Durchsuchung zuvorgekommen.

Das österreichische Innenministerium bestätigte der taz am Dienstag die Hausdurchsuchung gegen Sellner. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sei beteiligt gewesen. Weitere Auskünfte erteilten die verantwortlichen Sicherheitsbehörden bisher nicht. Dies sei „aus kriminaltaktischen Gründen vorerst nicht zweckmäßig“, hieß es dort.

Laut Sellner wird gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Die Beamten hätten seinen Computer, sein Handy und seine Fotokameras beschlagnahmt. Sellner räumt ein, dass er sich damals bei dem Spender für das Geld bedankt habe – wie er es bei jedem Spender tue. Mit dem Christchurch-Anschlag und dem Attentäter habe er aber nichts zu tun, beteuert der Rechtsextreme. Dessen Spende sei ein Versuch, ihn „mitreinzuziehen“. Er werde das Geld an eine karitative Einrichtung spenden.

Leit- und Angstmotive ähneln sich

Tarrant hatte bei seinem Attentat 50 Muslime in zwei Moscheen erschossen. In einer Art Manifest bezeichnete er sich als „Öko-Faschist“ und geißelte eine muslimische „Invasion“ in westliche Staaten. Seinen Schriftsatz überschrieb er mit „Der Große Austausch“. Genau das ist auch das Leit- und Angstmotiv der Identitären. Unter dem Titel veröffentlichte deren Vordenker Renaud Camus eines seiner Werke. Gemeint ist eine angeblich gezielte, massenhafte Einwanderung von Muslimen in „weiße“ Nationen, um deren einheimische Bevölkerungen zu marginalisieren.

Sellner verteidigte seine Ideologie: „Der große Austausch ist keine Verschwörungstheorie.“ Er werde auch nach der Hausdurchsuchung nicht aufhören, sich politisch mit den Identitären zu betätigen, mit „friedlichem Widerstand“.

Brenton Tarrant reiste nach eigenen Angaben 2017 durch Europa, angeblich touristisch. In Frankreich sei sein Entschluss zum Attentat gefallen – als er die dortige „Invasion“ von Migranten erlebt habe. Zuletzt prüften Sicherheitsbehörden in Europa, ob Tarrant damals auch politische Begegnungen wahrnahm.