Weihnachtsmarkt in Berlin

Lkw tötet 9 Menschen, viele Verletzte

Ein Lastwagen hat an der Gedächtniskirche in Berlin mehrere Passanten erfasst und getötet. Die Informationen sind zum Teil noch widersprüchlich.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert. Stand: 22.43 Uhr

BERLIN dpa/taz/afp/rtr | Auf einem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin sind am Montagabend mindestens neun Menschen durch einen LKW getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens 50 Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Der schwarze Lastwagen war über den Gehweg am Breitscheidplatz gefahren und hatte mehrere Buden zerstört.

Laut Polizei wurde ein Verdächtiger festgenommen. Ob der Vorfall einen terroristischen Hintergrund hat, ist bislang völlig offen. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagt in der ARD auf die Frage, ob weiter Gefahr bestehe: „Davon gehen wir nicht aus.“ Berichte, wonach der Lkw gekapert wurde, seien reine Spekulation. „Der Tathergang spricht sowohl für einen Unfall, als auch einen Anschlag“, sagt Geisel.

Der Lastwagen fuhr nach Polizeiangaben von der Kantstraße kommend auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt zwischen den Ständen durch und verletzte dabei auch Menschen. Der Lastwagen kam auf der Budapester Straße zu stehen. Der Fahrer flüchtete zunächst Richtung Zoo.

Der Sattelschlepper war vorne stark demoliert und nach dem Geschehen vor dem Hochhaus des Waldorf-Astoria-Hotels abgestellt, wie ein dpa-Fotograf berichtete.

Dutzende Rettungswagen und viele Polizeiwagen waren vor Ort. Das Gelände wurde abgesperrt, Passanten wurden nur noch vom Weihnachtsmarkt gelassen.

Der Beifahrer des Lastwagens ist nach Angaben der Berliner Polizei tot. Auf einer Pressekonferenz vor Ort gab die Berliner Polizei keine Auskunft über die Todesursache und wollte sich ebenfalls nicht festlegen, was den Hintergrund des Vorfalls angeht. Nahe der Siegessäule im Tiergarten sei eine verdächtige Person festgenommen worden. Derzeit werde geprüft, ob es sich um den Fahrer handle.

Bundesinnenminister de Maizière teilte mit: „Ich wurde unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt unterrichtet. Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzen des schrecklichen Vorfalls. Ich stehe in unmittelbarem und durchgehendem Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin und habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten.“

„Bleiben Sie zu Hause und verbreiten Sie keine Gerüchte“, schrieb die Polizei am Montagabend auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben, ob es sich um einen Anschlag handelt. Deswegen übernimmt auch der Generalbundesanwalt die Ermittlungen. Generalbundesanwalt Peter Frank übernehme den Fall, teilte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagt am Ort des Geschehens: „Es ist einfach furchtbar, das hier zu sehen.“ Es sei „sehr bedrückend, ein Schock, weil wir immer gehofft haben, dass wir diese Situation in Berlin nicht haben werden. Die Lage hier vor Ort ist unter Kontrolle.“