+++ Liveticker: Wahl in der Türkei +++

Rangeleien und Betrug

Am 24. Juni wählt die Türkei Präsident und Parlament. Schon mittags werden aus mehreren Teilen des Landes Unregelmäßigkeiten gemeldet.

Batman, 14:00 Uhr (MEZ): Stimme für den Frieden

In der südosttürkischen Provinz Batman hat die 107-jährige Kumri Ağdemir den Wahlgang zur Urne gemacht. „Ich habe dutzende Wahlen miterlebt, doch diese ist ganz anders“, sagt sie. „Heute wähle ich für den Frieden und die Schwesterlichkeit zwischen Kurd*innen und Türk*innen. Unsere Stimme für den Frieden.“ (Das türkische Wort „kardeşlik“ bedeutet genau genommen „Geschwisterlichkeit“ und hieße übersetzt „Brüderlichkeit“; aber die Redaktion verwendet das generische Feminium. Brüder sind mit gemeint. Anm. d. Red) (mey)

Kars, 13.52 Uhr (MEZ): AKP-Wahlleiter bedrängen Wähler*innen

HDP-Kandidatin Bişar Alınak berichtet, wie AKP-Wahlleiter versucht haben, Druck auf die Wähler*innen auszuüben. Sie seien in Gruppen in Macho-Manier die Flure der Wahllokale entlang gelaufen, um Menschen einzuschüchtern, und sollen versucht haben, Ältere und Menschen mit Behinderung in die Wahlkabine zu folgen – unter dem Vorwand, ihnen bei der Stimmabgabe zu helfen. In einigen Wahllokalen haben sich sogar bewaffnete Soldaten oder Polizisten vor Wahlurnen postiert. Allerdings haben engagierte Wahlhelfer*innen und Wahlbeochter*innen dagegen protestiert und die Störenfriede in ihre Schranken gewiesen. (sma)

Berlin, 13.44 Uhr: Redaktionsmütter #1

Die Mütter fast aller Redakteur*innen von taz.gazete haben schon gewählt. „Es war eine sehr ruhige und schöne Atmosphäre im Wahllokal.“ (Mutti in Izmir). Mutter in Ankara meint: „Kindchen, natürlich wähle ich die Partei von Atatürk“. (taz)

Şanlıurfa, 13.20 Uhr (MEZ): Das Patriarchat wählt

Die regierungskritische Wahlbeobachter-Plattform dokuz8haber teilte mit, in Şanlıurfa gebe es Berichte, wonach Männer für ihre Frauen abgestimmt hätten und ein Wähler verprügelt worden sei. Şanlıurfa ist eine Hochburg der Regierungspartei AKP. In manchen Regionen dort ist aber die prokurdische HDP dominant. (dpa)

Ankara, 13.08 Uhr (MEZ): Gespanntes Warten aufs Wahlergebnis

In Ayrancı in Ankara, einem Bezirk, der in den Parlamentswahlen 2015 mit über 60 Prozent für die kemalistische CHP stimmte, ist die Wahlbeteiligung sehr hoch. Die Wähler*innen verabreden sich, um am Abend die Auszählung zusammen zu beobachten. Viele hier wollen den Wahlausgang vor dem Gebäude der Hohen Wahlkomission oder der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu verfolgen. (ira)

Ankara, 13.00 Uhr (MEZ): Vorsicht vor den Katzen

Die hohe Wahlkommission (YSK) hat an diesem Wahltag strenge Sicherheitsvorkehrungen durchgesetzt. Um das Gebäude herum wurde der Straßenverkehr einseitig für den Verkehr gesperrt, die Polizei hat Barrikaden vor dem Eingang errichtet. Bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2014 kam es während der Auszählung der Wahlstimmen zu einem Stromausfall im Hauptgebäude. Der damalige Energieminister Taner Yıldız erklärte, Katzen seien in das Kraftwerk eingedrungen und somit den Stromausfall ausgelöst. Diesmal soll ein extra aufgestellter Generator solche Probleme ausschließen.

Muharrem İnce, der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei CHP, kündigte im Vorfeld der Wahlen an, mit 50.000 Anwälten bei der Hohen Wahlkomission zu erscheinen, sollte es Ungereimtheiten bei den Wahlen geben. Meral Akşener, die Kandidatin der İyi-Partei, will sich bei Wahlmanipulationen ebenfalls zum Gebäude der Hohen Wahlkommission in Ankara begeben: „Bei Larifari in der YSK setze ich mit einem Stuhl davor. Bis die richtigen Ergebnisse kommen, bleibe ich dort sitzen. Die werden mich noch nicht einmal mit einer Rasierklinge da weg kratzen können.“ (cöz/taz)

Berlin, 13.04 Uhr: Das Internet geht auf die Straße

Auch wenn es sich hier im Online-Bunker nicht so anfühlt: Es gibt auch noch andere Baustellen auf der Welt. Gerade zieht die Piraten-Partei (die gibt's noch?) mit einer kleinen Demo durch die Rudi-Dutschke-Straße. Es geht um Upload-Filter und die EU-Urheberrechtsreform. „Kein Link ist illegal“, schallt es von der Straße.

Berlin, 12.56 Uhr: Und der Staatspräsident …

… hat ebenfalls gewählt. Laut Erdoğan sind „bei der Wahl bislang keine Ungereimtheiten zu verzeichnen“. (taz)

Berlin, 12.45 Uhr: Verschiedene Wahlurnen aus dem Verkehr gezogen

Etlichen Wahlbeobachter*innen zufolge wurden in über 30 Fällen Ungereimtheiten in Dörfern der Provinz Şanlıurfa festgestellt. An allen betroffenen Wahlurnen ist der Wahlprozess eingestellt worden. „Wir beobachten die Ereignisse in Şanlıurfa intensiv“, twittert Meral Akşener, Präsidentschaftskandidatin der İyi-Partei und einzige Frau im Rennen. „Jeder Bürger, jede Bürgerin soll seine Stimme frei und in Sicherheit abgeben können, das gehört zur Staatsehre. Ich rufe die staatlichen Helfer auf, die Staatsehre zu verteidigen.“ (taz)

Berlin, 12.33 Uhr: Wie steht es um die Wahlbeteiligung?

Unsere Reporter*innen berichten von vollen Wahllokalen, es sieht nach einer hohen Wahlbeteiligung aus. Bei den Parlamentswahlen am 1. November 2015 haben 85,18 Prozent der Wahlbeteiligten den Gang zur Wahlurne gemacht. Davon haben 49,5 Prozent für die AKP, 25,3 für die kemalistische CHP, 11,9 für die rechtsextreme MHP und 10,8 für die prokurdische HDP gestimmt. (taz)

Ankara, 12.17 Uhr (MEZ): Ehrenamtliche für eine faire Wahl

Mehr als 600.000 Menschen engagieren sich heute als Wahlhelfer*innen und Wahlbeobachter*innen. Viele von ihnen haben sich in Gruppen organisiert oder sich NGOs angeschlossen. Das Team der Plattform „Gerechte Wahlen“ (Adil Seçim Platformu) etwa setzt sich aus den ­Oppositionsparteien CHP, HDP, Saadet Partei und İyi-Partei sowie zahlreichen Zivilorganisationen zusammen. An fast allen der insgesamt 180.000 Wahlurnen hat die Plattform ehrenamtlich Engagierte, die ihre Beobachtungen auf secim.adilsecim.net eintragen. Die Seite wird nach Schließung der Wahlurnen um 16 Uhr (MEZ) online gehen. Außerdem hat die Plattform in Ankara im Stadtteil Çankaya ein Nachrichtenzentrum eingerichtet, wo 60 ehrenamtliche unter @adilsecimnet Nachrichten twittern. (had/taz)

Istanbul, 12.05 Uhr (MEZ): Sicherheitsvorkehrungen vor Erdoğans Wahllokal

„Wir sind stolz, in der gleichen Schule zu wählen wie Erdoğan“, sagt diese Familie im Istanbuler Ortsteil Üsküdar. Was die Kinder dazu wohl in 20 Jahren sagen werden? (mub)

Mersin und Kars, 11.52 Uhr (MEZ): Läuft

Unsere beiden Korrespondent*innen Abidin Yağmur (in Mersin im Süden der Türkei) und Selda Manduz in Kars (im äußersten Nordosten der Türkei) berichten: „Bis jetzt läuft hier alles nach Plan, die Wahlbeteiligung ist außergwöhnlich hoch.“ (taz)

Berlin, 11.42 Uhr: Untersuchung angekündigt

Der Leiter der Hohen Wahlkomission, Sadi Güven, meldet sich in diesen Minuten zu Wort: „Die Unregelmäßigkeiten in Suruç werden juristisch verfolgt.“ In der Stadt im Südosten des Landes gab es früher am Morgen Gerangel in einem Wahllokal, als ein Mann ein Bündel Umschläge in die Wahlurne werfen wollte. (taz)

Istanbul, 11.13 Uhr (MEZ): Wann geht Erdoğan wählen?

Vor dem Wahllokal im Istanbuler Stadtteil Üsküdar, in dem der amtierende Staatspräsident Erdoğan demnächst seine Stimme abgeben soll, gibt es strikte Sicherheitsvorkehrungen. Ein hohes Polizeiaufgebot sowie gepanzerte Fahrzeuge bewachen den Eingang des Wahllokals. Kritischen Journalisten wird der Zugang zum Wahllokal verwehrt. (mub)

Berlin, 11.11 Uhr: Konzentriert euch auf die Wahl!

Wahltage sind in der Türkei trockene Tage, das gilt auch für die Präsidenten- und Parlamentswahl am Sonntag: Bis Mitternacht ist der Verkauf von alkoholischen Getränken und deren Konsum an öffentlichen Orten verboten. Teehäuser sind geschlossen. Hochzeitsfeiern sind ab 18.00 Uhr (Ortszeit/17.00 MEZ) erlaubt, aber nur ohne Alkohol. Das Tragen von Waffen ist ebenfalls untersagt, ausgenommen davon sind Sicherheitskräfte. (dpa)

Artvin, 11.08 Uhr (MEZ) : Ungültige Stimmzettel aufgetaucht

In der äußersten Provinz am Schwarzen Meer wurden in diversen Wahllokalen falsch gestempelte Stimmzettel verteilt. Gültig sind nur Stimmzettel, die von der hohen Wahlkommission gekennzeichnet sind. Die Stimmzettel in Artvin hingegen waren nur mit einem Bezirksstempel versehen. Die Stimmzettel wurden aus dem Verkehr gezogen, der Wahlprozess in den entsprechenden Wahllokalen ist derzeit ausgesetzt. (eda)

Batman, 10.46 Uhr (MEZ): Stimmabgabe per Krankenliege

Auffällig ist, dass vor allem junge und ältere Menschen ihre Stimmen abgeben. Kübra Yoksu wurde auf einer Krankenliege zur Wahlurne transportiert. (mey)

Şanlıurfa, 10.38 Uhr (MEZ): Wahlbeobachter*innen können nicht beobachten

In dem Dorf Karaali (nächstgrößere Stadt ist Şanlıurfa im Südosten des Landes) haben AKP-Wahlbeobachter drei Wahlurnen besetzt und lassen keine weiteren Wahlbeobachter*innen anderer Parteien zu. Die Gendarmerie und der Polizeichef der lokalen Polizeistation greifen nicht ein. Im Gegenteil: Die Wahlbeobachter der anderen Parteien wurden aufgefordert, das Dorf zu verlassen. (yek)

Berlin, 10.21 Uhr: Die Türkei in Zahlen

Einwohner: rund 81 Millionen; knapp 40 Prozent unter 25 Jahre alt (in Deutschland etwa 24 Prozent); Lebenserwartung: Jungen 75,3 Jahre (Deutschland 78,3), Mädchen 80,7 Jahre (Deutschland 83,2) Fläche: etwa 800.000 Quadratkilometer – mehr als doppelt so groß wie Deutschland; Hauptstadt: Ankara (rund 5,5 Millionen Einwohner); Staatsoberhaupt: Präsident Recep Tayyip Erdoğan, seit August 2014; Religion: fast 100 Prozent Muslime, mehrheitlich Sunniten; Jugendarbeitslosigkeit: 19 Prozent (Deutschland 6,0 Prozent) (dpa)

Yalova, 10.19 Uhr (MEZ): Kanidat an der Wahlurne

Muharrem İnce, Präsidentschaftskandidat der kemalistischen Oppostionspartei CHP, hat in seinem Heimatort Yalova, einem Küstenstädten 94 km westlich von Istanbul, gewählt. İnce wünschte den umstehenden Menschen viel Glück und Erfolg bei der Wahl und hat sich auf den Weg zur Wahlkommission nach Ankara gemacht. (taz)

Ankara, 10.18 Uhr (MEZ): Hier läuft's bisher nach Plan

Die britische OSZE-Wahlbeobachterin Audrey Glover hat Wahllokale in Ankara besucht und die Versiegelungen der Stimmzettel überprüft. Glover bestätigt, dass in der Hauptstadt der Wahlprozess rechtmäßig abläuft. In kurdischen Provinzen wie Şırnak und Hakkâri hat die OSZE aus Sicherheitsgründen keine Wahlbeobachter. (cöz)

Ankara, 10.15 Uhr (MEZ): Erste Hinweise auf Gefährdung der Wahlsicherheit

Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/ceinNMfLN8 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 24. Juni 2018

Im Vorfeld wurde viel über die Wahlsicherheit bei den heutigen Wahlen diskutiert. In einem Handyvideo, aufgenommen in Suruç im Südosten der Türkei, ist ein Mann zu sehen, der ein Bündel mit Umschlägen in die Wahlurne wirft. Die Wahlurne wird in einem zweiten Video kurzzeitig aus dem Verkehr gezogen. Nach einer kurzen Auseinandersetzung, bei der drei Männer verletzt werden, geht die Wahl in diesem Wahllokal weiter. (had)

Ankara, 9.50 Uhr (MEZ): HDP seit der Neuwahlverkündung unter Druck

Laut einem Bericht des Rechtsausschusses der prokurdischen HDP kamen seit der Verkündung der Neuwahlen am 18. April 388 HDP'ler*innen in Untersuchungshaft. Ihnen wird Terrorpropaganda und Verbindungen zu Terrororganisationen vorgeworfen. Ihr Präsidentschaftsakandidat Selahattin Demirtaş ist seit November 2016 inhaftiert. (had)

Istanbul, 9.16 Uhr (MEZ): Gerangel im Wahllokal

In einem Wahllokal im Istanbuler Stadtteil Sultangazi gibt es erste Rangeleien zwischen Wahlhelfern. Bereits vor Öffnung der Wahllokale müssen die Stimmzettel auf ihre Gültigkeit überprüft werden, dieser Prozess ist allerdings zwei Stunden nach Öffnung der Lokale noch nicht abgeschlossen. Der Wahlleiter, in diesem Fall von der AKP, hat es den Wahlhelfern der anderen Parteien nicht gestattet, ihre Arbeit auszuführen. Es folgen heftige Verbalattacken zwischen den Beteiligten. (cac)

Burası Gazi Mahallesi’ndeki İstiklal İlkokulu. 1487 numaralı sandıkta zarfların sayılıp tutanak altına alınmasını isteyenlere küfreden AKPli görevli. #Secim2018 pic.twitter.com/0jkEoXvkDA — Canan Coşkun (@canancoskun) 24. Juni 2018

Edirne und Diyarbakır, 09.15 Uhr (MEZ): Wahlabgabe im Gefängnis

Der inhaftierte Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtaş hat im Gefängnis gewählt. „Ich glaube, dass die Ergebnisse sehr gut werden“, twitterte er anschließend. Seine Frau, Başak Demirtaş, wählte an ihrem Wohnort Diyarbakır im Südosten des Landes. (had)

Batman, 8.50 Uhr (MEZ): Polizeikontrollen für ausländische Beobachter*innen

An manchen Orten werden die gepanzerten Wagen der ausländischen Wahlbeobachter einer Polizeikontrolle unterzogen, Ausweise werden kontrolliert. (mey)

Diyarbakır, 8.13 Uhr (MEZ): „Bis jetzt scheint alles normal“

Zwei Stunden nach Öffnung der Wahllokale lässt sich die OSZE-Wahlbeobachterin Kirsten Lühmann (SPD) schon zu einem ersten Urteil hinreißen: „Bis jetzt ist alles normal.“ (fig)

Berlin, 8.00 Uhr: Heute wählt die Türkei

Zum ersten Mal in der Geschichte der türkischen Republik finden zeitgleich Parlaments- und Präsidentschaftswahl statt. Nachdem Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan mit seinem Sieg beim Referendum im April 2017 den Weg zum Präsidialsystem geebnet hat, könnte er heute seine im Ausnahmezustand ohnehin schon weitreichenden Machtbefugnisse zementieren und weiter ausbauen.

Die vorgezogenen Neuwahlen sollen den Systemwechsel von der parlamentarischen Demokratie zum Präsidialsystem besiegeln. Wenn Erdoğan eine absolute Mehrheit bekommt, wäre er nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef und könnte dann per Dekret regieren.

Seit 7 Uhr Ortszeit sind in den östlichen Provinzen der Türkei die Wahllokale geöffnet, seit 8 Uhr Ortszeit in allen Provinzen des Landes. Insgesamt 59 Millionen Wahlberechtigte werden in 81 Provinzen wählen. Unsere Reporter*innen sind im ganzen Land unterwegs und halten uns hier in Berlin auf dem Laufenden. (taz)