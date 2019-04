Protest gegen Immobilienkonzerne

#Mietenwahnsinn bei Sonnenschein

In Berlin demonstrieren Zehntausende gegen steigende Mieten. Am Samstag startet auch die Initiative zur Enteignung von Immobilienkonzernen.

BERLIN taz | Zum Abschluss und Höhepunkt der bundesweiten Mietenprotest-Aktionstage ist in Berlin die zentrale Demonstration unter dem Schlagwort #Mietenwahnsinn gestartet. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich nach Angaben der Veranstalter mehr als 35.000 Menschen vom Auftaktort am Alexanderplatz auf den Weg. Die Berliner Polizei wollte zunächst keine Teilnehmerzahlen bekannt geben.

„Wir müssen selbst darum kämpfen, dass unsere Städte wieder uns gehören“, rief eine Rednerin des Veranstalterbündnisses bei der Auftaktkundgebung der Menge zu. 283 Organisationen aus ganz Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern hatten den Aufruf unterstützt. Im letzten Jahr hatten rund 25.000 Menschen an der ersten Ausgabe der Mietenwahnsinn-Demonstration teilgenommen.

Mit der Demonstration beginnt an diesem Samstag auch eine Initiative für einen Berliner Volksentscheid zur Enteignung von Immobilienkonzernen. 20.000 Unterstützer müssen binnen sechs Monaten unterschreiben, damit das Volksbegehren eingeleitet wird. Die Initiatoren sehen darin kein Problem: Sie haben angekündigt, bereits bis zum Sommer 50.000 Unterschriften sammeln zu wollen. Rund 100 Sammelteams waren dafür heute auf der Berliner Demonstration unterwegs, teilweise standen die Menschen Schlange, um ihre Unterschrift abgeben zu können.

Nimmt das Volksbegehren auch die zweite Stufe, bei der dann rund 175.000 Unterschriften gesammelt werden müssen, kommt es zum Volksentscheid. Zur Abstimmung steht dann der Vorschlag, alle Immobilienkonzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen, als Anstalt öffentlichen Rechts in Landesbesitz zu überführen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Wohnen, die Vonovia oder die schwedische Akelius-Gruppe. Die Unternehmen sollen eine Entschädigung erhalten, über deren Höhe derzeit noch gestritten wird. Vermutlich könnte sie aber niedriger als der Marktwert der Wohnungen ausfallen.

Schlangenstehen fürs Unterschreiben: Rosa Schick, 29, sammelt Unterschriften für @dwenteignen. In 30 Minuten haben 30 Menschen bei ihr unterschrieben. #Mietenwahnsinn pic.twitter.com/83ziYy7jdt — Malene Gürgen (@MaleneGuergen) 6. April 2019

In Berlin hat sich die Wohnungskrise in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt. Binnen zehn Jahren haben sich die Mieten im Schnitt mehr als verdoppelt, mittlerweile ist es auch für Menschen mit mittleren Einkommen oder in Randbezirken schwer, bezahlbare Wohnungen zu finden. Eine Wohnung gilt als bezahlbar, wenn die Miete 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens nicht übersteigt. Eine Studie des Immobilienanbieters Immobilienscout24 kam im letzten Jahr zu dem Ergebnis, dass die Berliner durchschnittlich 46 Prozent des verfügbaren Einkommens für die Miete ausgeben müssen.

Enden soll die Demonstration gegen 16 Uhr vor der Veranstaltungshalle Arena in Berlin-Treptow, wo an diesem Wochenende die Berliner Immobilienmesse stattfindet. Die Polizei hatte im Vorfeld angekündigt, ein Aufeinandertreffen von Demonstrationsteilnehmern und Messebesuchern verhindern zu wollen.